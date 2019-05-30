Ferrari представил новый роскошный суперкар - фотографии
Ferrari представила официально свой новый крутой суперкар. Об этом сообщает Авто24.
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Как и предполагали эксперты, новинка стала первым в истории итальянской компании гибридом. У супекара с названием SF90 Stradale 1000-сильный бензоэлектрический мотор.
Таким образом новая модель стала самым мощным серийным автомобилем компании. Основой силовой установки SF90 Stradale стал турбомотор V8 мощностью в 780 л.с. Еще 200 “лошадей” обеспечивают три электромотора.
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Динамика гибрида вполне соответствует его характеристикам: 2,5 секунды от нуля до сотни, а через 4,7 секунды спидометр покажет 200 км/ч. Максимальная скорость Ferrari SF90 Stradale – 340 км/ч.
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