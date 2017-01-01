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Новый бестселлер?: Появились подробные фото нового Kia Ceed

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Машину получилось заснять достаточно подробно.
Новый бестселлер?: Появились подробные фото нового Kia Ceed
© autocentre.ua
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Новый бестселлер?: Появились подробные фото нового Kia Ceed
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Фотошпионы поймали новый кроссовер Kia Xceed, который потенциально может стать новым бестселлером. Подробности рассказывает Автоцентр.

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Машину получилось заснять достаточно подробно, причем задолго до официальной премьеры в октябре. По фотографиям можно сделать вывод, что имя уже не поменяется - на двери багажника уже даже есть соответствующий шильдик.

Дизайн же, несмотря на практически полную техническую унификацию с Киа Сид, полностью свой. Отличается кузов, оптика, бамперы, решетка, задние фонари, двери, линия остекления - новое все.

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Конечно, стоит отметить отделку бамперов и колесных арок темным неокрашенным пластиком - обязательный атрибут современных городских внедорожников. Надежной информации по салону пока еще нет, поэтому остается ждать.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены.

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Теги: Kia Xceed, шпионские фото, допремьерные фото
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