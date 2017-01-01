Агрессия и комфорт: Как обновили роскошный Lexus RX 2020

В новом исполнение модель стала выглядеть еще более агрессивной.

Новый Lexus RX получил серьезные обновления. Детали рассказал Автоцентр.

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В новом исполнение модель стала выглядеть еще более агрессивной. Вероятно, за счет как никогда узким передним фарам. Изменились также бамперы, в задних фонарях теперь другая графика.

Но самые любопытные изменения коснулись салона. Удлиненный вариант Lexus RX450hL существует в 7- и 6-местном исполнении. Во втором случае средний ряд разделен на два индивидуальных кресла. Третий же ряд теперь можно продольно двигать, увеличивая при необходимости объем багажника.

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Кузов укрепили и улучшили управление. Под капотом все как прежде - двухлитровый двигатель выдает 238 л.с., а V6 объемом 3,5 л развивает 300 л.с. С ним доступна и гибридная модификация с общей мощностью 308 л.с.

Ранее сообщалось, что появились подробные фото нового Kia Ceed.