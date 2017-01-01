Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Агрессия и комфорт: Как обновили роскошный Lexus RX 2020

Комментариев: 0
В новом исполнение модель стала выглядеть еще более агрессивной.
Агрессия и комфорт: Как обновили роскошный Lexus RX 2020
© autocentre.ua
Фото 1/8
Агрессия и комфорт: Как обновили роскошный Lexus RX 2020
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Новый Lexus RX получил серьезные обновления. Детали рассказал Автоцентр.

Читай также: Ferrari представил новый роскошный суперкар - фотографии

В новом исполнение модель стала выглядеть еще более агрессивной. Вероятно, за счет как никогда узким передним фарам. Изменились также бамперы, в задних фонарях теперь другая графика. 

Но самые любопытные изменения коснулись салона. Удлиненный вариант Lexus RX450hL существует в 7- и 6-местном исполнении. Во втором случае средний ряд разделен на два индивидуальных кресла. Третий же ряд теперь можно продольно двигать, увеличивая при необходимости объем багажника.

Читай также: В Украине начнут серийно выпускать городские электроавтобусы Skywell

Кузов укрепили и улучшили управление. Под капотом все как прежде - двухлитровый двигатель выдает 238 л.с., а V6 объемом 3,5 л развивает 300 л.с. С ним доступна и гибридная модификация с общей мощностью 308 л.с.

Ранее сообщалось, что появились подробные фото нового Kia Ceed.

Поделись:
Теги: Lexus RX, обновленный дизайн, мир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь