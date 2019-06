Укравтодор показал четыре варианта скоростной дороги в объезд Борисполя

В разработке находятся два варианта дороги с северной стороны города и два варианта - с южной.

В Госагентстве автомобильных дорог Украины изучают четыре варианта прокладывания новой объездной дороги вокруг города Борисполь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укравтодора, передает auto.bigmir.net.

На рассмотрении находятся два варианта с северной и два с южной стороны города.

Самый короткий объездной путь составит 18 км, самый длинный - 26 км.

Планируется, что новая дорога будет четырехполосной, 1а категории, с максимальной скоростью движения 130 км/ч.

Технико-экономическое обоснование должно быть закончено к декабрю этого года. Согласно тендеру, эту задачу выполнит консалтинговая компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC. Финансирование подготовки ТЭО будет осуществляться за счет кредитных средств Всемирного банка.

Планируется, что объездная скоростная дорога улучшит проезд автомобилей в направлении трассы М-03 Киев - Должанское, в направлении Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18 Киевской области.

Кроме этого, объезд значительно уменьшит количество авто, проезжающих через город Борисполь. Сейчас этот поток составляет 30 000 единиц транспорта ежесуточно. К тому же новая дорога снизит количество ДТП в черте города, оздоровит в нем экологическую обстановку и улучшит качество жизни горожан.

