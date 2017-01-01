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Каким будет новый микроавтобус Volkswagen T7 - появились неожиданные подробности

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Кроме прочего, новая платформа поможет внедрить версии с гибридной силовой установкой.
Volkswagen T7, судя по всему, будет построен на корпоративной легковой платформе MQB.
Volkswagen T7, судя по всему, будет построен на корпоративной легковой платформе MQB.
Auto Motor und Sport

Новенький Volkswagen T7 по последним данным окажется полностью пассажирским. Об этом передает немецкое издание Auto Motor und Sport.

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Седьмое по счету поколение развозного автомобиля Volkswagen T7, судя по всему, будет построено на корпоративной легковой платформе MQB. 

Последняя поможет оснастить машину различными электронными системами помощи, вплоть до автономного вождения третьего уровня.

100-процентного электромобиля не предвидеться
100-процентного электромобиля не предвидеться
Auto Motor und Sport

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Кроме того, новая платформа поможет внедрить версии с гибридной силовой установкой. А вот 100-процентного электромобиля не предвидеться – его заменит в 2022 году электрофургон

Ранее сообщалось, что в продажу вышел “доступный“ кроссовер Renault за 6 тысяч евро.

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Теги: Volkswagen T7, новые авто, немецкие авто
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