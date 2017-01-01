Каким будет новый микроавтобус Volkswagen T7 - появились неожиданные подробности
Новенький Volkswagen T7 по последним данным окажется полностью пассажирским. Об этом передает немецкое издание Auto Motor und Sport.
Читай также: В Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей “Жигули“
Седьмое по счету поколение развозного автомобиля Volkswagen T7, судя по всему, будет построено на корпоративной легковой платформе MQB.
Последняя поможет оснастить машину различными электронными системами помощи, вплоть до автономного вождения третьего уровня.
Читай также: Каким будет обновленный Ford Taurus - новые фото
Кроме того, новая платформа поможет внедрить версии с гибридной силовой установкой. А вот 100-процентного электромобиля не предвидеться – его заменит в 2022 году электрофургон
Ранее сообщалось, что в продажу вышел “доступный“ кроссовер Renault за 6 тысяч евро.
Полная версия правил