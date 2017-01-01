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Сегодня Porsche представит свой первый электроавтомобиль - что известно сейчас

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До премьеры было опубликовано множество тизеров.
Сегодня Porsche представит свой первый электроавтомобиль - что известно сейчас
© motor1.com
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Сегодня Porsche представит свой первый электроавтомобиль - что известно сейчас
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Сегодня произойдет премьера первого электрокара Porsche Taycan 2020. Об этом сообщает Мотор1.

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До премьеры было опубликовано множество тизеров. За пару дней даже появились фотографии новинки без камуфляжа.

Причем новый Порше Тайкан с виду практически полностью повторяет концепт-кар Mission E, представленный еще в 2015 году.

Естественно, у авто виртуальная приборка, а также целый набор тачскринов, один из которых - для переднего пассажира.

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Купить электромобиль Порше можно будет по цене от $85 тыс. за базовую версию. Также стало известно, что топовый Porsche Taycan получит электромоторы суммарной мощностью 700 л. с. и крутящим моментом свыше 1000 Н∙м. Разгон до сотни займет около 3 с.

С самой емкой батареей запас хода электрокара составит около 500 км. Пополнить заряд от быстрой станции на 80% можно будет за полчаса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей “Жигули“.

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Теги: Porsche Taycan 2020, электрокар, премьера
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