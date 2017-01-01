2000-сильный электро-гиперкар Lotus Evija дебютировал на выставке в Монтерее

Серийное производство супермощных электрических гиперкаров Lotus Evija начнется в Хетеле, Великобритания в 2020 году.

Самый мощный электрический гиперкар Lotus Evija был представлен в Калифорнии на автомобильной неделе в Монтерее. Об этом сообщает bigmir со ссылкой на media.lotuscars.com.

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На презентации нового британца публика была более чем благосклонна. Заказы нового авто исчислялись двузначными цифрами. И это не удивительно.

Ведь автомобиль замечателен не только мощностью в 2000 л.с. и максимальным крутящим моментом 1700 Н-м. Аккумулятор на 70 кВт-ч с запасом хода на 400 км может заряжаться от устройства на 350 кВт за чуть более 18 минут на 100%.

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Максимальная скорость этого гиперкара более 320 км/ч. При этом разгон до 100 км/ч происходит меньше чем за 3 секунды.

Кроме этого, автомобиль оборудован камерами вместо зеркал и уникальным лазерным освещением для дальнего и ближнего света. А в интерьере комфортное вождение обеспечивает приборная панель в виде “плавающего крыла“.

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Серийное производство гиперкаров Lotus Evija начнется в Хетеле, Великобритания, в 2020 году.

Всего выпустят 130 экземпляров. Цена каждого составит 1,7 млн фунтов стерлингов.

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