Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Берегись, Tesla!": Porsche представила свой первый электрокар Taycan 2020

Комментариев: 0
В рамках презентации было также показано эффектное видео разгона Porsche Taycan 2020 на авианосце.
"Берегись, Tesla!": Porsche представила свой первый электрокар Taycan 2020
© Скриншот видео
Фото 1/5
  • Самый топовый Porsche Taycan Turbo S будет продаваться за 185 000 долларов
"Берегись, Tesla!": Porsche представила свой первый электрокар Taycan 2020
Самый топовый Porsche Taycan Turbo S будет продаваться за 185 000 долларов
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Долгожданный электроавтомобиль Porsche Taycan 2020 официально презентовали одновременно в Северной Америке, Китае и Европе. Об этом сообщает прес-служба немецкой компании.

Читай также: Каким будет новый Nissan Juke 2020 - появились качественные фото

Taycan пока что презентовали в двух версиях - Turbo (680 л.с) и Turbo S (761 л.с.). Однако ожидаются и менее мощные модификации. Максимальная скорость обеих версий – 260 км/ч.

Чтобы продемонстрировать динамику новинки, в рамках презентации было также показано эффектное видео разгона Porsche Taycan 2020 на авианосце. Модификация Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, на одной зарядке проезжает до 450 км. Turbo S – разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а ее запас хода составляет 412 км.

Читай также: Сегодня Porsche представит свой первый электроавтомобиль - что известно сейчас

Porsche Taycan построен на новой фирменной платформе Premium Platform Electric (PPE), заточенной под силовые установки. Электроавтомобиль оснащается трехкамерной пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами, электромеханическими стабилизаторами, системой активной аэродинамики и полноуправляемым шасси. Каждая ось оборудована синхронным электромотором на постоянных магнитах. 

В США самый топовый Porsche Taycan Turbo S будет продаваться за 185 000 долларов. Для примера, стоимость самой крутой Tesla Model S Performance - 99 990.

Ранее сообщалось, каким будет новый микроавтобус Volkswagen T7 - появились неожиданные подробности.

Поделись:
Теги: Porsche Taycan, презентация, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь