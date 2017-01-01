"Берегись, Tesla!": Porsche представила свой первый электрокар Taycan 2020

В рамках презентации было также показано эффектное видео разгона Porsche Taycan 2020 на авианосце.

Долгожданный электроавтомобиль Porsche Taycan 2020 официально презентовали одновременно в Северной Америке, Китае и Европе. Об этом сообщает прес-служба немецкой компании.

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Taycan пока что презентовали в двух версиях - Turbo (680 л.с) и Turbo S (761 л.с.). Однако ожидаются и менее мощные модификации. Максимальная скорость обеих версий – 260 км/ч.

Чтобы продемонстрировать динамику новинки, в рамках презентации было также показано эффектное видео разгона Porsche Taycan 2020 на авианосце. Модификация Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, на одной зарядке проезжает до 450 км. Turbo S – разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды, а ее запас хода составляет 412 км.

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Porsche Taycan построен на новой фирменной платформе Premium Platform Electric (PPE), заточенной под силовые установки. Электроавтомобиль оснащается трехкамерной пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами, электромеханическими стабилизаторами, системой активной аэродинамики и полноуправляемым шасси. Каждая ось оборудована синхронным электромотором на постоянных магнитах.

В США самый топовый Porsche Taycan Turbo S будет продаваться за 185 000 долларов. Для примера, стоимость самой крутой Tesla Model S Performance - 99 990.

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