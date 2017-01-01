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Porsche впервые показала роскошный электроболид 99X Electric

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Презентацию транслировали на популярной среди геймеров стриминговой платформе Twitch.
Разгон с 0 до 100 км/ч - 2,8 секунды, максималка - 280 км/ч
Разгон с 0 до 100 км/ч - 2,8 секунды, максималка - 280 км/ч
Скриншот видео

Вслед за презентацией давно ожидаемого электрокара Taycan, Porsche представил свой первый экспериментальный электроболид Porsche 99X Electric для участия в сезоне Formula E 2019/2020.

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Машину представили в штаб-квартире Porsche, при участии профессиональных пилотов Нила Яни и Андре Лоттерера. Презентацию транслировали на популярной среди геймеров стриминговой платформе Twitch.

“Это была уникальная презентация, в отличие от всего, что мир автоспорта когда-либо испытывал. Здорово, что Porsche открывает новые горизонты и привлекает молодое поколение“, - заявил Яни, комментируя факт проведения презентации в формате игрового стрима на Twitch.

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По правилам Formula E в авто необходимо использовать стандартизированное шасси и стандартные батареи. Тем не менее, разработчики смогли использовать в авто фирменную трансмиссию Porsche E-Performance. 

Porsche 99X Electric использует 800-вольтовую технологию, которая также применялась при создании электромобиля Porsche Taycan, и синхронный двигатель с постоянными магнитами, что позволяет оптимизировать концепцию привода и обеспечить высокую эффективность управления энергией болида.

Инженеры утверждают, что их детище способно разогнаться с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды и развить максимальную скорость в 280 км/ч при весе в 900 кг.

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Теги: Porsche 99X Electric, электроболид, Formula E 2019/2020
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