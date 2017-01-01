Porsche впервые показала роскошный электроболид 99X Electric

Презентацию транслировали на популярной среди геймеров стриминговой платформе Twitch.

Вслед за презентацией давно ожидаемого электрокара Taycan, Porsche представил свой первый экспериментальный электроболид Porsche 99X Electric для участия в сезоне Formula E 2019/2020.

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Машину представили в штаб-квартире Porsche, при участии профессиональных пилотов Нила Яни и Андре Лоттерера. Презентацию транслировали на популярной среди геймеров стриминговой платформе Twitch.

“Это была уникальная презентация, в отличие от всего, что мир автоспорта когда-либо испытывал. Здорово, что Porsche открывает новые горизонты и привлекает молодое поколение“, - заявил Яни, комментируя факт проведения презентации в формате игрового стрима на Twitch.

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По правилам Formula E в авто необходимо использовать стандартизированное шасси и стандартные батареи. Тем не менее, разработчики смогли использовать в авто фирменную трансмиссию Porsche E-Performance.

Porsche 99X Electric использует 800-вольтовую технологию, которая также применялась при создании электромобиля Porsche Taycan, и синхронный двигатель с постоянными магнитами, что позволяет оптимизировать концепцию привода и обеспечить высокую эффективность управления энергией болида.

Инженеры утверждают, что их детище способно разогнаться с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды и развить максимальную скорость в 280 км/ч при весе в 900 кг.

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