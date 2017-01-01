Новый электрический пикап Tesla представят уже в ноябре - Илон Маск
Американцы любят пикапы, поэтому появление электрического пикапа Tesla публика ожидает уже очень давно. Особенно учитывая факт, что презентацию по многочисленным причинам переносили не раз.
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Но теперь появилась уже более конкретная дата. Илон Маск в своем твиттере заявил, что машину представят уже в ноябре 2019 года.
Ранее Маск сообщал, что электрокар обойдется покупателям примерно в $50 тысяч. За эти деньги, по его словам, покупатель получит экологически чистый пикап с футуристическим дизайном, да еще и с невероятной мощностью.
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Особенно отмечается мощность новинки - однажды Маск заявил, что Dodge Ram должен “возить детские игрушки“ по сравнению с пикапом Tesla. А ведь пикап Ram 1500 имеет буксирную способность примерно 5,8 тысяч килограмм.
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