Новый электрический пикап Tesla представят уже в ноябре - Илон Маск

Появление электрического пикапа Tesla публика ожидает уже очень давно.

Американцы любят пикапы, поэтому появление электрического пикапа Tesla публика ожидает уже очень давно. Особенно учитывая факт, что презентацию по многочисленным причинам переносили не раз.

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Но теперь появилась уже более конкретная дата. Илон Маск в своем твиттере заявил, что машину представят уже в ноябре 2019 года.

Ранее Маск сообщал, что электрокар обойдется покупателям примерно в $50 тысяч. За эти деньги, по его словам, покупатель получит экологически чистый пикап с футуристическим дизайном, да еще и с невероятной мощностью.

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Особенно отмечается мощность новинки - однажды Маск заявил, что Dodge Ram должен “возить детские игрушки“ по сравнению с пикапом Tesla. А ведь пикап Ram 1500 имеет буксирную способность примерно 5,8 тысяч килограмм.

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