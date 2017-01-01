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Сколько машин Tesla можно купить вместо одного нового электрокара Porsche

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За эту сумму можно купить 6 стандартных версий Tesla Model 3.
Porsche Taycan Turbo S в свою очередь обойдется в 185 тысяч долларов
Porsche Taycan Turbo S в свою очередь обойдется в 185 тысяч долларов
Сайт производителя

Вот и презентовали так давно обещанный первый электрокар Porsche - Taycan 2020. Но насколько выгодна будет его покупка? В этом разобрался Автоцентр.

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Главный конкурент Taycan - конечно, Tesla Model S. Все знают, что электрокары американского бренда очень недешевые. Самая топовая Tesla Model S Performance стоит немаленькие 100 тысяч долларов.

За эту цену покупатель получает автомобиль с 600 километрами запаса хода, от компании, которая специализируется на электрокарах.

Самая топовая Tesla Model S Performance стоит немаленькие 100 тысяч долларов
Самая топовая Tesla Model S Performance стоит немаленькие 100 тысяч долларов
wikipedia.org

Porsche Taycan Turbo S в свою очередь обойдется в 185 тысяч долларов. За первый электрокар компании, с запасом хода 410 километров. Разница в 85 тысяч долларов очень немаленькая.

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А самый топовый и загруженный опциями электрокар Porsche обойдется уже в 241,5 тыс долл.

Издание InsideEVs посчитала, что за эту сумму можно купить 6 стандартных версий Tesla Model 3. А весь модельный ряд Tesla (кроссовер Tesla Model X, Model S и Model 3.) в базовой версии обойдется даже дешевле - 204 тысячи. 

Ранее сообщалось, что раскрыта внешность нового Hyundai Accent 2020 - фотографии.

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Теги: Porsche Taycan 2020, Tesla Model S, сравнение авто
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