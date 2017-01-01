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Раскрыта внешность нового Hyundai Accent 2020 - фотографии

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К новому модельному году машине полностью изменили дизайн, сделав его, пожалуй, самым агрессивным в истории.
Раскрыта внешность нового Hyundai Accent 2020 - фотографии
© Сайт производителя
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Раскрыта внешность нового Hyundai Accent 2020 - фотографии
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Появились качественные фото новой версии одного из самых популярных автомобилей Hyundai - Accent 2020. Об этом сообщает Автоцентр.

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К новому модельному году машине полностью изменили дизайн, сделав его, пожалуй, самым агрессивным в истории.

Достигается такой эффект за счет огромной решетки с необычным рисунком, смелых передних фар и задние фонари необычной формы, соединенные полосой. Выглядит очень эффектно для этого ценового сегмента.

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Совсем скоро модель дебютирует на автосалоне в Чэнду, а к покупателям отправится уже до конца года. Там автомобиль предложат с четырехцилиндровым атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,4 л мощностью 100 л.с.

Ранее сообщалось, каким будет новый микроавтобус Volkswagen T7 - появились неожиданные подробности.

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Теги: Hyundai Accent 2020, фото, качественные фото
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