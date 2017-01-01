Появилось первое фото крутого кроссовера Suzuki за 5000 долларов

Дебютирует авто 30 сентября, но мы уже можем оценить внешность кроссовера.

Новинка Suzuki выглядит весьма перспективно - как внешне, так и с финансовой стороны autocar.co.uk

Появились первые фото бюджетного кроссовера Suzuki S-Presso за 5000 долларов. Фотографии опубликовал Autocar.

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Новинка Suzuki выглядит весьма перспективно - как внешне, так и с финансовой стороны.

Дебютирует авто 30 сентября. Но мы уже можем оценить внешность кроссовера. Модель совсем не похожа на Suzuki Future-S - предполагалось, что именно этот концепт послужит основой для новинки. Серийный автомобиль в итоге выглядит еще агрессивнее и брутальнее.

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Новый Сузуки получит атмосферный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л на 68 л.с. Возможно, позже появится его турбированный вариант мощностью 102 л.с. Базовая стоимость - 4,9 тыс долл. Первый и главный рынок для новинки - Индия.

Ранее сообщалось, что новый электрический пикап Tesla представят уже в ноябре - Илон Маск.