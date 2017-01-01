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Начал работу Франкфуртский автосалон 2019 - первые фотографии

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Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний.
Начал работу Франкфуртский автосалон 2019 - первые фотографии
© Скриншот Youtube
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Начал работу Франкфуртский автосалон 2019 - первые фотографии
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68-й Франкфуртский международный автосалон открывает двери для публики только в четверг, 12 сентября, но уже с сегодняшнего дня начали проводиться мероприятия для прессы.  Об этом сообщает bigmir)net.

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Один из важнейших автосалонов проводят по нечетным годам, чтобы не пересекаться с Парижским салоном. В течении 10 дней гости салона увидят самые последние новинки производителей автомобилей мира.

В 2017-м в выставке приняло участие 994 компании из 39 стран, которые провели 228 мировых премьер новых моделей и различных разработок. Общее число посетителей превысило 810 тысяч человек. В этом году организаторы планируют побить этот рекорд.

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Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний. В их число входят такие бренды, как Audi, Volkswagen, Skoda, BMW, Opel, Renault, FAW, Honda и многие другие.

Ранее сообщалось, что Porsche впервые показала роскошный электроболид 99X Electric.

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Теги: Франкфуртский международный автосалон, мир, новинки
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