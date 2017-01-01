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Mercedes представил гибридные версии кроссоверов GLE и GLC

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Модификация с дизельным гибридом Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic может проезжать на электротяге до 100 километров.
Mercedes представил гибридные версии кроссоверов GLE и GLC
© Сайт производителя
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Mercedes представил гибридные версии кроссоверов GLE и GLC
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Mercedes-Benz провел презентацию гибридных версий кроссоверов GLE и GLC. Об этом сообщает bigmir)net.

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Модификация с дизельным гибридом Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic оборудована силовой установкой  из двухлитрового дизеля (194 силы и 400 Нм момента) и 100-киловаттного электромотора (136 сил и 440 Нм момента).

Авто может проезжать на электротяге до 100 километров. Комбинированный расход GLE 350 de 4Matic - 1,1 литра.

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Бензин-электрический GLC 300 e 4Matic оснащен двухлитровой “турбочетверкой“ мощностью 211 сил и 122-сильным электромотором. Тяговая батарея емкостью 13,5 киловатт-часа обеспечивает пробег на электричестве до 43 километров. Комбинированный расход — 2,2-2,5 литра. 

Ранее сообщалось, что начал работу Франкфуртский автосалон 2019 - первые фотографии.

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Теги: Mercedes-Benz GLE, презентация, гибрид
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