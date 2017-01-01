Audi представил электрический внедорожник с летающими дронами вместо фар

Пока что это только концепт, но весьма смелый.

Audi удивил публику Франкфуртского автосалона новым электрическим ультимативным внедорожником - Audi AI:Trail. Об этом сообщает Автоцентр.

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Пока что это только концепт, но весьма смелый. На самом деле, идея не так плоха. Производитель говорит о 500-километровом запасе хода и 250 км конкретно на бездорожье.

Сложно представить, правда, как вернуться на таком авто из вылазки на бездорожье, если сядет батарея.

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Audi AI:Trail оснащен четырьмя электромоторами (по одному для каждого колеса) суммарной мощностью 435 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Максималка ограничена 130 км/ч, что нормально для внедорожника.

Есть и умные приспособления: автопилот (только для движения по дорогам), летающие дроны-осветители, которые еще и дорогу показывать умеют, выводя картинку на смартфон водителя, портативные фонарики с возможностью записи видео.

Ранее был опубликован ТОП-7 самых крутых новинок Франкфуртского автосалона 2019.