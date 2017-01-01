Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Audi представил электрический внедорожник с летающими дронами вместо фар

Комментариев: 0
Пока что это только концепт, но весьма смелый.
Audi представил электрический внедорожник с летающими дронами вместо фар
© Сайт производителя
Фото 1/5
Audi представил электрический внедорожник с летающими дронами вместо фар
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Audi удивил публику Франкфуртского автосалона новым электрическим ультимативным внедорожником - Audi AI:Trail. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Стало известно, сколько будет стоить новый стильный электрокар Honda e

Пока что это только концепт, но весьма смелый. На самом деле, идея не так плоха. Производитель говорит о 500-километровом запасе хода и 250 км конкретно на бездорожье.

Сложно представить, правда, как вернуться на таком авто из вылазки на бездорожье, если сядет батарея. 

Читай также: “Это уже слишком“: BMW презентовала спорткар с огромными “ноздрями“

Audi AI:Trail оснащен четырьмя электромоторами (по одному для каждого колеса) суммарной мощностью 435 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Максималка ограничена 130 км/ч, что нормально для внедорожника.

Есть и умные приспособления: автопилот (только для движения по дорогам), летающие дроны-осветители, которые еще и дорогу показывать умеют, выводя картинку на смартфон водителя, портативные фонарики с возможностью записи видео.

Ранее был опубликован ТОП-7 самых крутых новинок Франкфуртского автосалона 2019.

Поделись:
Теги: Audi AI:Trail, Франкфуртский автосалон, новинки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь