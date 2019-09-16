Мастера тюнинговали Волгу в роскошное американское ретроавто из 50-х

В итоге из старой Волги получился эффектный лоурайдер.

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Советские и американские ретроавто отличаются очень даже сильно. Тем не менее, это авто смогло воплотить в себе качества обоих полюсов. Мастера тюнинговали ГАЗ-21 Волга в стиле автомобилей США 50-х годов. Кадры опубликовал Carakoom.com.

От ГАЗ-21 Волга осталось совсем немного. Особенно заметно поменяли кузов. Также занизили крышу и заварили вторую пару дверей, сделав на их месте просто окна.

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Лобовое стекло стало двухсекционным. Задние колеса стали закрыты эффектными щитками. В итоге получился эффектный лоурайдер. Проект еще не закончен, поэтому о том, какой двигатель на авто не сообщается

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился уникальный Porsche 911 с супермощным двигателем.