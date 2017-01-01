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Hyundai Kona Electric 2020: Популярный электрокар научили переносить холод

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Внешне и в силовой установке ничего не поменяли - тогда в чем изменения?
Hyundai Kona Electric 2020: Популярный электрокар научили переносить холод
© Сайт производителя
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Hyundai Kona Electric 2020: Популярный электрокар научили переносить холод
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Один из самых успешных электрокроссоверов Hyundai Kona Electric получил обновленную модель. Об этом сообщает Автоцентр.

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Внешне никаких изменений у новинки нет. Да и в силовой установке ничего не поменялось. Но важные перемены все же произошли.

Hyundai Kona Electric 2020 получил систему подогрева батарейного блока. Она уже присутствовала в стандартной комплектации более дорогой версии этого авто, но теперь подогрев будет у всех Kona Electric 2020. Это позволит лучше подготовить электрокар к использованию зимой. 

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В салоне авто появился 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы для топовой комплектации. Информационно-развлекательный комплекс поставляется с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, что многие считают полезным.

Ранее сообщалось, что первое официальное фото кроссовера Suzuki за 5 тысяч долларов.

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Теги: Hyundai Kona Electric, новинки, кроссовер, электрокар
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