Hyundai Kona Electric 2020: Популярный электрокар научили переносить холод

Внешне и в силовой установке ничего не поменяли - тогда в чем изменения?

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Один из самых успешных электрокроссоверов Hyundai Kona Electric получил обновленную модель. Об этом сообщает Автоцентр.

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Внешне никаких изменений у новинки нет. Да и в силовой установке ничего не поменялось. Но важные перемены все же произошли.

Hyundai Kona Electric 2020 получил систему подогрева батарейного блока. Она уже присутствовала в стандартной комплектации более дорогой версии этого авто, но теперь подогрев будет у всех Kona Electric 2020. Это позволит лучше подготовить электрокар к использованию зимой.

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В салоне авто появился 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы для топовой комплектации. Информационно-развлекательный комплекс поставляется с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, что многие считают полезным.

Ранее сообщалось, что первое официальное фото кроссовера Suzuki за 5 тысяч долларов.