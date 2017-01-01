Audi представил самый мощный компактный кроссовер в истории

Обе версии получили модернизированную версию 2,5-литрового пятицилиндрового турбомотора, мощностью до 400 "лошадей".

Представлен Audi RS Q3 второго поколения. Заряженный кроссовер Ауди теперь самый мощный в классе, сообщает ТопЖыр.

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Новый Audi RS Q3 предлагается не только в стандартном кузове, но и в варианте Sportback с купеобразным профилем и заниженной на 45 мм крыше.

Обе версии получили модернизированную версию 2,5-литрового пятицилиндрового турбомотора, мощностью до 400 “лошадей“. С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а ограничитель скорости могут установить на 250 либо 280 км/ч.

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У Audi RS Q3 перенастроены подвеска, рулевое управление и система полного привода. Установлены и увеличенные тормоза, а за доплату впервые доступны керамические диски диаметром 380 мм спереди и 310 мм сзади.

Купить Audi RS Q3 в Германии можно будет с октября по цене от 63 500 евро, а RS Q3 Sportback обойдется в 65 тыс.

Ранее сообщалось, что в Сеть слили фотографии гибридного Volkswagen Golf нового поколения.