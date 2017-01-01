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Роскошный электрокар Porsche стали продавать в Украине - опубликована цена

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Первыми моделями Taycan стали версии Turbo S и Taycan Turbo - их стоимость отличается.
С момента презентации авто 4 сентября было сделано больше 20 тысяч заявок на покупку
С момента презентации авто 4 сентября было сделано больше 20 тысяч заявок на покупку
wikipedia.org

Первый электрокар Porsche под названием Taycan презентовали совсем недавно, но вот новинка уже добралась и до Украины. Об этом сообщает официальный импортер автомобилей Porsche в нашей стране “Виннер Импортс Украина“.

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Сообщается, что с момента презентации авто 4 сентября, было сделано больше 20 тысяч заявок на покупку по всему миру. Поступать клиентам автомобили начнут в начале 2020 года.

Первыми моделями Taycan стали версии Turbo S и Taycan Turbo. Их стоимость отличается. В Украине автомобили будут продаваться по такой цене:

  • Taycan Turbo - от 3 766 100 гривен;
  • Taycan Turbo S - от 4 570 200 гривен.

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Напомним, что Porsche Taycan Turbo S оснащается силовой установкой, мощностью до 761 л.с., более простой Taycan Turbo 680 л.с. От нуля до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo - за 3,2 секунды.

Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а в Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максималка одинаковая у обоих авто - 260 км/ч.

Ранее сообщалось, что первое официальное фото кроссовера Suzuki за 5 тысяч долларов.

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Теги: Taycan, Porsche, цены
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