Роскошный электрокар Porsche стали продавать в Украине - опубликована цена

Первыми моделями Taycan стали версии Turbo S и Taycan Turbo - их стоимость отличается.

С момента презентации авто 4 сентября было сделано больше 20 тысяч заявок на покупку wikipedia.org

Первый электрокар Porsche под названием Taycan презентовали совсем недавно, но вот новинка уже добралась и до Украины. Об этом сообщает официальный импортер автомобилей Porsche в нашей стране “Виннер Импортс Украина“.

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Сообщается, что с момента презентации авто 4 сентября, было сделано больше 20 тысяч заявок на покупку по всему миру. Поступать клиентам автомобили начнут в начале 2020 года.

Первыми моделями Taycan стали версии Turbo S и Taycan Turbo. Их стоимость отличается. В Украине автомобили будут продаваться по такой цене:

Taycan Turbo - от 3 766 100 гривен;

Taycan Turbo S - от 4 570 200 гривен.

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Напомним, что Porsche Taycan Turbo S оснащается силовой установкой, мощностью до 761 л.с., более простой Taycan Turbo 680 л.с. От нуля до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo - за 3,2 секунды.

Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а в Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максималка одинаковая у обоих авто - 260 км/ч.

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