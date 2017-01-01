Начал продаваться нашумевший кроссовер Suzuki S-Presso за 5 тысяч долларов

Автомобиль отличается немного агрессивной стилистикой.

Бюджетный кроссовер Suzuki S-Presso успел не только дебютировать, но уже и оказался на рынке. Время хорошенько его рассмотреть, что и сделал Автоцентр.

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Информация о том, что авто будет стоить 4,6 тысяч долларов не подтвердилась - базовая версия стоит 5,2 тысячи. Но это все еще дешевле главного конкурента с таким же объемом двигателя Renault Kwid с его 6-ю тысячами долларов.

Мощность силовой установки Suzuki S-Presso составляет 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. На выбор - 5-ступенчатые МКПП и АКПП.

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Дизайн очень достойный для бюджетного автомобиля. Автомобиль отличается немного агрессивной стилистикой. Молодых покупателей эта модель точно привлечет.

Откровенно говоря, машина получилась компактная. Длина составляет всего 3 565 мм, а колесная база равна 2 380 мм. Тем не менее, в салоне достаточно просторно.

Ранее сообщалось, что роскошный электрокар Porsche стали продавать в Украине - опубликована цена.