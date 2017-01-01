Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Индии представили крутой электрокар по цене половины Nissan Leaf

Комментариев: 0
При этом Tata Nexon обещает пробег в 300 км, быструю зарядку и гарантию на 8 лет, включая аккумулятор.
Конечно же, сразу покупателей привлечет выгодная цена - от 20 000 до 22 000 евро
Конечно же, сразу покупателей привлечет выгодная цена - от 20 000 до 22 000 евро
Скриншот видео

Автокомпания Tata Nexon из Индии показала миру свой первый электроавтомобиль. Подробности рассказал Автоцентр.

Читай также: Электрокроссовер Volkswagen и JAC будут продавать за 18 тысяч долларов

Автомобиль под названием Nexon в первую очередь привлекает своей ценой. Судя по всему Tata Nexon использует литий-ионную батарею с жидкостным охлаждением и двигатель переменного тока на постоянных магнитах.

Читай также: В Украине засветился роскошный Bentley с газобалонным оборудованием

При этом Tata Nexon обещает пробег в 300 км, быструю зарядку и гарантию на 8 лет, включая аккумулятор.

Конечно же, сразу покупателей привлечет выгодная цена - от 20 000 до 22 000 евро. Размеры и технические спецификации остаются загадкой.

Ранее сообщалось, что крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена.

Поделись:
Теги: электрокар, Индия, Tata Nexon
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь