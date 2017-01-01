В Индии представили крутой электрокар по цене половины Nissan Leaf

При этом Tata Nexon обещает пробег в 300 км, быструю зарядку и гарантию на 8 лет, включая аккумулятор.

Конечно же, сразу покупателей привлечет выгодная цена - от 20 000 до 22 000 евро Скриншот видео

Автокомпания Tata Nexon из Индии показала миру свой первый электроавтомобиль. Подробности рассказал Автоцентр.

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Автомобиль под названием Nexon в первую очередь привлекает своей ценой. Судя по всему Tata Nexon использует литий-ионную батарею с жидкостным охлаждением и двигатель переменного тока на постоянных магнитах.

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При этом Tata Nexon обещает пробег в 300 км, быструю зарядку и гарантию на 8 лет, включая аккумулятор.

Конечно же, сразу покупателей привлечет выгодная цена - от 20 000 до 22 000 евро. Размеры и технические спецификации остаются загадкой.

Ранее сообщалось, что крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена.