Электрокар Peugeot 208 захотело купить неожиданное количество людей
Не удивляйтесь, если в ближайшее время появится много новостей про электроавтомобили. Сейчас это тренд, все компании стремятся как можно быстрее поймать волну и выпустить свою машину на электрике. Остается надеяться, что этот тренд продержится как можно только.
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Вот и Peugeot 208 присоединиться к этому движению, сообщает Автоцентр. Автомобиль появился недавно и четверть заказов приходится именно на электрическую модификацию.
Речь идет о Peugeot e-208, оснащеном 136-сильным электромотором и батарейным блоком емкостью 50 кВтч, который обещает запас хода в 340 км согласно WLTP.
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Интересно, что в компании предполагали меньшую заинтересованность - всего 10% процентов. Но интерес оказался выше. Для французского рынка базовая стоимость составляет 32 тыс евро.
Ранее сообщалось, что крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена.
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