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В Украине создали свой очень красивый электроспорткар - фото

Комментариев: 2
Опционально предложат систему кратковременного увеличения мощности до очень внушительных 610 л.с. за 12 тыс долл.
Планируют подготовить 500 экземпляров по цене 105 тыс долл каждый
Планируют подготовить 500 экземпляров по цене 105 тыс долл каждый
autocentre.ua

Еще один электрокар представили в последнее время и в этот раз - в Украине. Речь о Miracle the One - вероятно первом спортивном электрокаре отечественного. Об автомобиле рассказал Автоцентр. 

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Кузов Miracle the One явно вдохновлен европейскими гоночными машинами 50-х годов. Но с использованием современных технологий, в частности, кузов изготовят из углепластика.

Два электромотора, установленные на задней оси, обеспечат суммарную отдачу в 300 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

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Опционально предложат систему кратковременного увеличения мощности до очень внушительных 610 л.с. за 12 тыс долл. Батарея на 50 кВтч обеспечит 500 км заявленного запаса хода. Скорее всего, украинский электромобиль получится очень легким.

Планируют подготовить 500 экземпляров по цене 105 тыс долл каждый.

Батарея на 50 кВтч обеспечит 500 км заявленного запаса хода
Батарея на 50 кВтч обеспечит 500 км заявленного запаса хода
autocentre.ua

Скорее всего, украинский электромобиль получится очень легким
Скорее всего, украинский электромобиль получится очень легким
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена.

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Теги: украинские авто, электроавтомобиль, спорткар
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Комментариев (2)
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Кайдаш    09.10.2019, 17:58
Оценка:  -1
Кайдаш
Матерь Божья, что это за инвалидная коляска?
гость  (аноним)  09.10.2019, 17:53
Оценка:  -1
гость
Кому эта муть на велоколесах нужна? За 100 кусков можно мерс купить заряженный
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