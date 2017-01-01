Появились первые фотографии салона нового Volkswagen T7 - шпионские снимки

Журналистам даже удалось пробраться к машине и сфотографировать салон.

Давно ожидаемый фургон Volkswagen T7 уже не раз попадал в новости, не смотря что на официальную премьеру еще предстоит подождать немало времени.

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Теперь же появились живые фотографии новинки на дороге, хоть и в камуфляже. Тем не менее, основные элементы рассмотреть можно. Это более узкие фары, низко расположенную решетку радиатора и, возможно, вертикальные окошки сразу за передними стойками, перед дверьми.

Что же касается кормы, то здесь внимание привлекают горизонтальные задние фонари и массивный спойлер на крыше.

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Самое необычное, что журналистам удалось пробраться к машине и сфотографировать салон. Взгляд сразу улавливает иной щиток приборов и иное оформление в центре панели с большим дисплеем - хотя он явно упрощен и предназначен только для опытных образцов.

Что же касается сроков выхода новинки на рынок, то, как считают эксперты, это может произойти уже в следующем году, хотя не исключено, что и в 2021-м.

Ранее сообщалось, что восхитительный новый кроссовер Alfa Romeo показали на фото.