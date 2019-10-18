Первым электроавтомобилем Toyota стало миниатюрное городское авто - фото

Машина ориентирована в первую очередь на японцев, которые живут в городах и совершают регулярные краткосрочные поездки.

Публике представили первый электроавтомобиль Toyota - им стал совсем миниатюрный городской автомобиль под пока что условным названием Toyota Ultra Compact BEV. Об этом сообщает Автоцентр.

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Машина ориентирована в первую очередь на японцев, которые живут в городах и совершают регулярные краткосрочные поездки.

Электрокар обладает длиной всего 2,5 метра, вмещает двух человек, способен ускоряться до 60 км/ч и преодолевать на одном заряде до 100 км. Также у него чрезвычайно маленький радиус поворота, что является неоспоримым преимуществом в условиях мегаполиса.

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Серийный выпуск Toyota Ultra Compact BEV запланирован на 2020 год. Тогда же новинка должна поступить к местным дилерам и в прокатные фирмы.

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