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Презентация Skoda Octavia приближается: Появились первые официальные фото

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Octavia 2020 появится в кузовах универсал и лифтбек - на эскизе перед нами как раз последний вариант.
Корма украшена надписью Skoda на крышке багажника, что является новой отличительной чертой марки
Корма украшена надписью Skoda на крышке багажника, что является новой отличительной чертой марки
Сайт производителя

До презентации Skoda Octavia IV 2020 осталось меньше месяца и страсти продолжают накаляться. Перед долгожданной премьерой компания опубликовала первые официальные фото нового автомобиля, сообщает Автоцентр.

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Octavia 2020 появится в кузовах универсал и лифтбек - на эскизе перед нами как раз последний вариант. На картинках видны передняя и задняя части автомобиля, поэтому у нас уже есть хорошее представление о том, как будет выглядеть Октавия IV поколения.

Передняя часть похожа на хэтчбек Scala, радиаторная решетка характерной формы вытянута вниз и  обрамленна массивным хромом. С ней напрямую связаны основные фары, которые расположены ниже, чем у Scala, но при этом обладают той же треугольной формой.

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Корма украшена надписью Skoda на крышке багажника, что является новой отличительной чертой марки. Задние фонари низко ориентированные и “затянуты” на крышку багажника - аналогичное решение мы уже видели у нового Superb.

Передняя часть похожа на хэтчбек Scala
Передняя часть похожа на хэтчбек Scala
Сайт производителя

Ранее сообщалось, как поведет себя автомобиль на водороде при аварии - видео.

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Теги: Skoda Octavia, презентация, новинка
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