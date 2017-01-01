Презентация Skoda Octavia приближается: Появились первые официальные фото

Octavia 2020 появится в кузовах универсал и лифтбек - на эскизе перед нами как раз последний вариант.

До презентации Skoda Octavia IV 2020 осталось меньше месяца и страсти продолжают накаляться. Перед долгожданной премьерой компания опубликовала первые официальные фото нового автомобиля, сообщает Автоцентр.

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Octavia 2020 появится в кузовах универсал и лифтбек - на эскизе перед нами как раз последний вариант. На картинках видны передняя и задняя части автомобиля, поэтому у нас уже есть хорошее представление о том, как будет выглядеть Октавия IV поколения.

Передняя часть похожа на хэтчбек Scala, радиаторная решетка характерной формы вытянута вниз и обрамленна массивным хромом. С ней напрямую связаны основные фары, которые расположены ниже, чем у Scala, но при этом обладают той же треугольной формой.

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Корма украшена надписью Skoda на крышке багажника, что является новой отличительной чертой марки. Задние фонари низко ориентированные и “затянуты” на крышку багажника - аналогичное решение мы уже видели у нового Superb.

Передняя часть похожа на хэтчбек Scala Сайт производителя

Ранее сообщалось, как поведет себя автомобиль на водороде при аварии - видео.