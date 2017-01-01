"Еще один бестселлер?": Электрокроссовер Nissan официально показали публике
На автосалоне в Токио Nissan продемонстрировал свой новый электроавтомобиль. Им стал электрокроссовер под названием Ariya, сообщает Автоцентр.
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Точных характеристик и цен пока нет, ведь это всего предсерийный прототип. Внешний вид авто отражает новое направление в дизайне автомобилей компании. А именно - плавные линии и интегрированная в общий внешний вид решетка радиатора.В задней части электрокар примечателен резко наклонной крышей.
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Сообщается, что Ariya основана на новой специализированной электрической платформе с установленной в полу АКБ и двумя электродвигателями, один из которых установлен спереди, другой – сзади.
Учитывая, что другой электрокар Nissan Leaf стал абсолютным лидером продаж среди электрокаров в Украине, можно ожидать, что и эту модель ждет успех в нашей стране.
Ранее сообщалось, что Hyundai “травил“ известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы.
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