"Еще один бестселлер?": Электрокроссовер Nissan официально показали публике

Другой электрокар компании Nissan Leaf стал абсолютным лидером в Украине, поэтому можно ожидать, что и эту модель ждет успех у нас.

На автосалоне в Токио Nissan продемонстрировал свой новый электроавтомобиль. Им стал электрокроссовер под названием Ariya, сообщает Автоцентр.

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Точных характеристик и цен пока нет, ведь это всего предсерийный прототип. Внешний вид авто отражает новое направление в дизайне автомобилей компании. А именно - плавные линии и интегрированная в общий внешний вид решетка радиатора.В задней части электрокар примечателен резко наклонной крышей.

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Сообщается, что Ariya основана на новой специализированной электрической платформе с установленной в полу АКБ и двумя электродвигателями, один из которых установлен спереди, другой – сзади.

Учитывая, что другой электрокар Nissan Leaf стал абсолютным лидером продаж среди электрокаров в Украине, можно ожидать, что и эту модель ждет успех в нашей стране.

Ранее сообщалось, что Hyundai “травил“ известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы.