В Сеть загадочным образом попало редкое фото новой Skoda Octavia 2020

Есть все основания считать, что данное изображение оказалось в Сети именно случайно.

Как видим, новинка действительно будет похожа на новую Skoda Scala autocentre.ua

Читай также: Hyundai “травил“ известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы

В Сеть попало фото новой Skoda Octavia 2020. Автомобиль презентуют только через несколько недель - в таких случаях внешность авто часто оставляют в секрете и сильно оберегают.

Поэтому есть все основания считать, что данное изображение оказалось в Сети именно случайно. Так считают журналисты Автоцентр.

Читай также: Новый автомобиль Tesla засняли за 4 месяца до премьеры

Действительно, совсем недавно автопроизводитель опубликовал схематические эскизы модели, “дразня“ публику. Поэтому выкладывать сейчас полноценные фото не было смысла.

Как видим, новинка действительно будет похожа на сменщика Рапид, новую Skoda Scala, но при этом сохранит пропорции и общий вид актуальной модели.

Ранее сообщалось, что первым электроавтомобилем Toyota стало миниатюрное городское авто - фото.