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Новый автомобиль Tesla засняли за 4 месяца до премьеры

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Самая дальнобойная версия сможет проехать свыше 480 км без подзарядки и даже в базовой версии запас хода - 370 км.
Купить Tesla Model Y можно будет по цене от 39 тыс. долларов
Купить Tesla Model Y можно будет по цене от 39 тыс. долларов
topgir.com.ua

Дебют нового кроссовера Tesla Model Y планируется только в марте 2020 года. Но уже сейчас автомобиль засняли журналисты.

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Электроавтомобиль засняли в Калифорнии во время тестов. Новый электрокар Тесла пока проходит испытания.

Электрокроссовер Тесла построен на агрегатах седана Model 3, а выпускать его будут в США и Китае. Купить Tesla Model Y можно будет по цене от 39 тыс. долларов.

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Самая дальнобойная версия сможет проехать свыше 480 км без подзарядки и даже в базовой версии запас хода - 370 км. Спортивный вариант Performance разгоняется до сотни за 3,5 с и развивает 240 км/ч.

Выпускать авто будут в США и Китае
Выпускать авто будут в США и Китае
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что презентация Skoda Octavia приближается: Появились первые официальные фото.

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Теги: Tesla Model Y, новинка, тесты, шпионские фото
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