Новый автомобиль Tesla засняли за 4 месяца до премьеры
Дебют нового кроссовера Tesla Model Y планируется только в марте 2020 года. Но уже сейчас автомобиль засняли журналисты.
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Электроавтомобиль засняли в Калифорнии во время тестов. Новый электрокар Тесла пока проходит испытания.
Электрокроссовер Тесла построен на агрегатах седана Model 3, а выпускать его будут в США и Китае. Купить Tesla Model Y можно будет по цене от 39 тыс. долларов.
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Самая дальнобойная версия сможет проехать свыше 480 км без подзарядки и даже в базовой версии запас хода - 370 км. Спортивный вариант Performance разгоняется до сотни за 3,5 с и развивает 240 км/ч.
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