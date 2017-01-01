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Анонсирована презентация первого в истории электрокара Mazda - появилось фото

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На данный момент компания опубликовала только малоговорящие анонсы.
Представление о дизайне получить все же можно
Представление о дизайне получить все же можно
Car Top

И еще одна электроавтомобильная новость сегодня. И снова с Токийского автосалона - на нем совсем скоро покажут концепт первого электромобиля Mazda.

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На данный момент компания опубликовала только малоговорящие анонсы, в частности на обложке японского журнала Car Top. Но представление о дизайне получить все же можно, сообщает Автоцентр.

Изображение показывает интригующий кроссовер-купе с крошечными задними дверями, которые, без сомнения, напомнят энтузиастам Mazda о спортивном автомобиле RX-8.  Также из фото следует, что автомобиль получит название Mazda MX-30.

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Среди других интересных элементов дизайна - узкая решётка радиатора, вытянутый “наружу” капот и утонченная оптика. Таких решений от Мазда мы еще не видели на её моделях. А вот пластиковый обвес сделан в духе нового кроссовера CX-30.

Ранее сообщалось, что Hyundai "травил" известную спортсменку выхлопами водородного авто для рекламы.

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Теги: электрокар, новинка, Mazda
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