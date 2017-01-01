Renault начнет продавать "дальнобойный" фургон на водороде уже в 2020 году

Из плюсов - быстрая зарядка водородом в течение нескольких минут, а не часов как в случае с чистым электрофургоном.

Renault Master ZE Hydrogen выйдет на рынок уже в первой половине 2020 года Renault

Электрокары для фургонов даже в условиях Украины обычно очень удобны и позволяют неплохо экономить. Тем интереснее новый Renault Kangoo ZE Hydrogen. Как понятно из названия, фургон ездит на водороде. Об автомобиле рассказал Автоцентр.

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Только представьте, что Renault Master ZE, который на аккумуляторах может проехать только 120 км, в версии Hydrogen получит втрое больший запас хода - 350 км. Под полом машины установили два баллона для водорода - по 53 л каждый, а под капотом - установку на топливных элементах.

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Из плюсов - быстрая зарядка водородом в течение нескольких минут, а не часов как в случае с чистым электрофургоном. Правда, есть и минусы - пока еще слаборазвитая сеть водородных заправок и увеличенная на 200 кг снаряженная масса.

Renault Master ZE Hydrogen выйдет на рынок уже в первой половине 2020 года. Цены пока не объявлены.

Стоимость автомобиля еще неизвестна Renault

Ранее сообщалось, что анонсирована презентация первого в истории электрокара Mazda - появилось фото.