Судя по вниманию, прикованному к презентации, "Гольф" останется самой популярной моделью марки.

Фото долгожданного Volkswagen Golf 8 слили в Сеть за 10 часов до презентации

Фото долгожданного Volkswagen Golf 8 слили в Сеть за 10 часов до презентации

Фотографии долгожданного хэтчбека Golf 8 опубликовали в Сети за несколько часов до премьеры. Об этом сообщает Авто24.

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Автомобиль дебютирует сегодня, но последние фотографии полностью раскрывают его дизайн. На фотографиях новый Golf показан в обычном и гибридном исполнении.

Golf очень важен для Volkswagen - за последние четыре десятилетия автомобили этой модели разошлись по миру тиражом в 35 миллионов машин. И судя по вниманию, прикованному к презентации, "Гольф" останется самой популярной моделью марки.

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По предварительной информации, Golf 8 получит широкий выбор силовых агрегатов, среди которых 1,0-литровый трехцилиндровый, 1,5- и 2,0-литровые четырехцилиндровые агрегаты, а также несколько 2-литровых дизелей. Плюс плагин-гибрид. Все подробности производитель раскроет уже сегодня.

Ранее сообщалось, что в Сеть загадочным образом попало редкое фото новой Skoda Octavia 2020.