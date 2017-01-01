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За растаможенные по завышенной цене евробляхи можно отсудить компенсацию - юрист

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Отмечается, что через суд, вероятно, можно будет вернуть часть таможенных сборов, на которую была повышена стоимость “евробляхи“.
Представители “евробляхеров“ планируют писать докладные записки и обращения депутатам
Представители “евробляхеров“ планируют писать докладные записки и обращения депутатам
depositphotos.com

Обладатели растаможенных по завышенной цене “евроблях“ могут получить компенсации в будущем. Об этом сообщает юрист “евробляхеров“ Роман Казачук.

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Речь об автомобилях, оценочную стоимость которых завысили на таможне, чтобы стоимость растаможки стала выше.

По словам юриста, оценка некоторых “евроблях“ осуществлялась по интернет-каталогам, среди которых Schwacke, по приказу ГФС, но без согласования документа с Министерством юстиции.

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Отмечается, что через суд, вероятно, можно будет вернуть часть таможенных сборов, на которую была повышена стоимость “евробляхи“. Так, если машину было приобретено за тысячу евро, а на таможне оценено в три тысячи евро, то вернуть через суд деньги, по словам юриста, реально будет именно от этой разницы.

Представители “евробляхеров“ планируют писать докладные записки и обращения депутатам, чтобы показать “неправомерность действий ГФС“.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал идею электронных “водительских прав в смартфоне“.

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Теги: закон, евробляхи, штрафы, растаможка
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