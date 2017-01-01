Запас хода авто с литий-ионной аккумуляторной батареей на 35 кВт∙ч - около 300 км без подзарядки.

Электрокроссовер Chevrolet Menlo - что известно о бюджетном электрокаре до презентации

Электрокроссовер Chevrolet Menlo - что известно о бюджетном электрокаре до презентации

В пятницу, 8 ноября, в Китае презентуют новый сравнительно недорогой электрический кроссовер - Chevrolet Menlo. Об этом сообщает Автоцентр.

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Известный в процессе разработки под названием FNR-X, новый электрокар отличается агрессивным дизайном с рельефным капотом и выраженными крыльями. Предполагаемая стоимость - около 20 тысяч долларов.

Электродвигатель у авто такой же, как и у Buick Velite 6 EV. Электрический кроссовер Шевроле будут оснащать мотором мощностью 150 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 350 Н∙м.

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Запас хода авто с литий-ионной аккумуляторной батареей на 35 кВт∙ч - около 300 км без подзарядки. Позже появится вариант с батареей емкостью 52,5 кВт∙ч и запасом хода в 410 км.

Ранее сообщалось, как двумя тягача Mercedes буксируют поломанное метро в Амстердаме.