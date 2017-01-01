Skoda представила свой новый крутой кроссовер за 16 500 долларов

Стоимость авто, которое ожидают в продаже примерно в конце этого года, составит примерно 16 500 долларов.

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Появились первые официальные фото версии Skoda Kamiq GT для китайского рынка. Стоимость авто, которое ожидают в продаже примерно в конце этого года, составит примерно 16 500 долларов. Про автомобиль рассказал Автоцентр.

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Авто заметно отличается от европейской версии. Передняя часть кроссовера выдержана в духе Skoda Scala. “Китайский“ Kamiq также немного длиннее - 4409 мм в длину при колесной базе в 2610 мм.

Новая Skoda Kamiq GT выделяется, прежде всего, более покатой линией крыши и увеличенным наклоном задних стоек. Также бросаются в глаза многочисленные хромированные детали и измененный передний воздухозаборник.

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В салоне изменения сводятся к новой схеме отделки. В самой дорогой версии есть система доступа без ключа, климат-контроль, панорамная крыша и 8-дюймовый тачскрин.

У нового кроссовера Шкода ожидают два бензиновых мотора на выбор: 1,5-литровую 111-сильную атмосферную четверку и 1,2-литровый турбомотор на 116 л. с. На выбор также предложат 5-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот DSG.

Ранее сообщалось, что новую Kia Optima сфотографировали за месяц до презентации - шпионские фото.