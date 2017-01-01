Hyundai представил "доступного" конкурента Tesla Model 3

От бензиновой версии он отличается измененным дизайном передней части и особыми 17-дюймовыми дисками.

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На автомобильном салоне в Гуанчжоу Hyundai представил новый электроавтомобиль Hyundai Lafesta EV. Об этом сообщает Автоцентр.

Стоимость авто, которое обещают продавать с 2020 года, не объявлена, но обещают удержать ее в доступном диапазоне. заявленный запас хода электромобиля – 490 км, то есть на уровне топовой Tesla Model 3.

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Электромотор мощностью 204 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 310 Н∙м позаимствован у кроссовера Hyundai Kona Electric.

Седан Hyundai Lafesta EV достигает 4705 мм в длину при колесной базе в 2700 мм. От бензиновой версии он отличается измененным дизайном передней части и особыми 17-дюймовыми дисками.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить новая Skoda Octavia 2020 - объявлены цены.