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Как получить пикап Tesla всего за 50 долларов

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Сам процесс печати занял около 24 часов, еще около 15 часов понадобилось на шлифовку и окраску кузова в металлический цвет.
Как получить пикап Tesla всего за 50 долларов
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Автомобиль Tesla Cybertruck презентовали всего несколько недель назад, в серию авто пойдет только через два года. Но получить Cybertruck можно уже сейчас хоть и в меньшем размере.

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Например, фанат электрокаров марки и владелец Tesla Model 3 Роджер Капплер создал крутую модель пикапа Cybertruck напечатанную на 3D-принтере. Обошлась модель всего в 50 долларов.

Сам процесс печати занял около 24 часов, еще около 15 часов понадобилось на шлифовку и окраску кузова в металлический цвет.

Окна модельки изготовлены из прозрачных пластиковых листов, а передние и задние фары работают от двух батареек AA, установленных в сидении.

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Ранее сообщалось, что немцы составили рейтинг самых надежных б/у кроссоверов.

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Теги: Tesla Cybertruck, модель, автолюбитель
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