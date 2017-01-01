Представлено второе поколение самого маленького кроссовера Mercedes

Автомобиль стал еще короче (4410 мм в длину), но колесная база стала выше на 30 мм - до 2729 мм.

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Презентовано второе поколение “самого маленького кроссовера“ Mercedes-Benz GLA. Об этом сообщает Автоцентр.

Автомобиль стал еще короче (4410 мм в длину), но колесная база стала выше на 30 мм - до 2729 мм. И в целом он стал выше на 10 см - 1611 мм.

Платформа авто такая же, как у Mercedes A-Class и CLA. У кроссовера фирменная широкая решетка радиатора и продолговатые диодные фары, а линия крыши стала более купеобразной.

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Сначала покупателям предложат бензиновые турбомоторы на 1,3 л (163 л. с.) и 2,0 л (224 и 306 л. с.). Мощнейший Mercedes-AMG GLA35 разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с и развивает 250 км/ч. Позже появится 215-сильный подзаряжаемый гибрид Mercedes GLA.

Ранее сообщалось, что крутую коллекцию McLaren из провинции показали на видео.