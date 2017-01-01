Самый маленький полноценный дом на колесах показали на фото
Каким вы обычно представляете автодома? Обычно они достаточно компактные, но иногда встречаются и огромные двухэтажные модели.
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А вот это определенно один из самых маленьких домов на колесах. Причем достаточно комфортный, насколько могут быть комфортными дома на колесах.
В основе этого автодома микровэн Daihatsu Hijet длиной меньше 3,5 м. Внутри могут разместиться четыре человека. В салоне поместился двухместный диван-кровать, а если поднять крышу, то появится второй ярус с еще двумя спальными местами.
Также в салоне предусмотрены выдвижной столик, небольшой рукомойник (вода подается со специального бака) и автономный отопитель.
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