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Самый маленький полноценный дом на колесах показали на фото

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Внутри могут разместиться четыре человека.
Также в салоне предусмотрены выдвижной столик, небольшой рукомойник и автономный отопитель
Также в салоне предусмотрены выдвижной столик, небольшой рукомойник и автономный отопитель
Скриншот видео

Каким вы обычно представляете автодома? Обычно они достаточно компактные, но иногда встречаются и огромные двухэтажные модели.

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А вот это определенно один из самых маленьких домов на колесах. Причем достаточно комфортный, насколько могут быть комфортными дома на колесах.

В основе этого автодома микровэн Daihatsu Hijet длиной меньше 3,5 м. Внутри могут разместиться четыре человека. В салоне поместился двухместный диван-кровать, а если поднять крышу, то появится второй ярус с еще двумя спальными местами.

Также в салоне предусмотрены выдвижной столик, небольшой рукомойник (вода подается со специального бака) и автономный отопитель.

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Теги: дом на колесах, автодом, интересные авто
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