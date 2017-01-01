Появились первые фотографии новенькой версии Volkswagen Atlas 2020
Обновленный кроссовер Volkswagen Atlas планируют показать уже в феврале 2020 года в Чикаго, но посмотреть на авто можно уже сейчас. Первые тизеры авто показал Автоцентр.
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Судя по фото, 7-местный кроссовер получит модернизированный передний бампер для безопасности пешеходов, новую радиаторную решетку и новую светодиодную оптику в стиле Cross Sport.
Об изменениях в салоне не сообщают, но по слухам в стандартное оснащение рестайлингового Volkswagen Atlas войдет спортивное рулевое колесо с усеченным ободом, восьмидюймовая мультимедийная система и беспроводная зарядка для смартфонов.
Двигатели остались прежними: 2-литровая “турбочетверка“ на 238 лошадей и 3.6-литровый “атмосферный“ V6 на 280 лошадей.
Ранее сообщалось, что самый маленький полноценный дом на колесах показали на фото.
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