В продажу поступил первый минивэн Lexus - фотографии

Новый Lexus LM предлагают в версиях на четыре и шесть мест.

Презентованный весной 2019 года на автошоу в Шанхае минивэн Lexus наконец-то поступил в продажу. Об авто рассказал Автоцентр.

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Первыми машину смогут купить китайцы, причем недешево - 1,166-1,466 млн. юаней ($170-213 тыс.). Пока LM предлагают только в черном или белом цвете.

В основе пятиметрового минивэна лежит Toyota Alphard: версия от Lexus внешне отличается от нее дизайном передней части и задней оптикой. Новый Lexus LM предлагают в версиях на четыре и шесть мест. Четырехместный вариант является более роскошным, ведь сиденья второго ряда оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем

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Поначалу минивэн Лексус будут продавать только в версии LM300h с гибридной силовой установкой, как у Toyota Camry. 2,5-литровая бензиновая четверка и электромотор развивают 197 л. с. Позже появится вариант LM350 с 3,5-литровым 301-сильным V6.

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