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В Нидерландах создают электрокар из необычного пластика

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В авто будет использовано максимальное количество переработанных материалов.
Передние и задние каркасы сделают из переработанного алюминия
Передние и задние каркасы сделают из переработанного алюминия
twitter.com

В Техническом университете Эйндховена в Нидерландах рассказали о новом проекте переработки пластика, выловленного из океана. Переработанный материал будут использовать для изготовления шасси нового электрокара под названием Luca. Об этом сообщает Автоцентр.

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В авто будет использовано максимальное количество переработанных материалов. Основную часть шасси электрокара изготовят из композитного материала, включающего, в частности, переработанный термопластик полиэтилентерефталат и переработанный полипропилен.

Передние и задние каркасы сделают из переработанного алюминия. Кузов авто будет полностью пластиковым. Luca будет двухместным, с мотором на 20 “лошадей“.

Кузов авто будет полностью пластиковым
Кузов авто будет полностью пластиковым
twitter.com

Luca будет двухместным, с мотором на 20 “лошадей“
Luca будет двухместным, с мотором на 20 “лошадей“
twitter.com

Ранее сообщалось, что могут сделать британские тюнинг-мастера с “Горбатым“ Запорожцем.

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Теги: экология, природа, транспорт
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