В Нидерландах создают электрокар из необычного пластика
В Техническом университете Эйндховена в Нидерландах рассказали о новом проекте переработки пластика, выловленного из океана. Переработанный материал будут использовать для изготовления шасси нового электрокара под названием Luca. Об этом сообщает Автоцентр.
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В авто будет использовано максимальное количество переработанных материалов. Основную часть шасси электрокара изготовят из композитного материала, включающего, в частности, переработанный термопластик полиэтилентерефталат и переработанный полипропилен.
Передние и задние каркасы сделают из переработанного алюминия. Кузов авто будет полностью пластиковым. Luca будет двухместным, с мотором на 20 “лошадей“.
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