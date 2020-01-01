Что могут сделать британские тюнинг-мастера с "Горбатым" Запорожцем

Кастом-проект на базе Запорожца получил пневматическую подвеску и был отреставрирован.

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Если у нас Запорожцем никого не удивишь, то в Англии это настоящая экзотика. Что могут сделать с “Горбатым“ тюнинг-мастера из Англии - рассказал Авто24.

Ателье Ultimate Stance специализируется на модификации автомобилей Volkswagen Group, но в этот раз было сделано исключение в пользу старенького ЗАЗ.

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В аннотации к видео рассказывается, что автомобиль был куплен в Болгарии, после чего отправлен в тюнинг-студию в Англии. Авторы видео называют его “замечательным маленьким автомобилем с двигателем V4 с воздушным охлаждением на 887 кубов“. Кастом-проект на базе Запорожца получил пневматическую подвеску и был отреставрирован.

Ранее сообщалось, что украинские мастера превратили старенький УАЗ в Гелендваген.