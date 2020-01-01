Крутой электроавтомобиль Honda e получит "заряженную" версию

Стандартная версия машины тоже не будет медленной - в Европе хэтчбек предлагают с электромотором мощностью 136 или 154 л.с.

Теперь же появилась информация, что появится и “заряженная“ версия с приставкой Type R в названии wikipedia.org

Уже в ближайшие два года будет представлен “заряженный“ вариант хэтчбека Honda e. Об этом сообщает Автоцентр.

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Прием предзаказов на обычную Honda e стартовал еще в мае прошлого года, но машины будут поставлять только летом этого года.

Теперь же появилась информация, что появится и “заряженная“ версия с приставкой Type R в названии. То, каким будет авто, зависит от спроса.

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Стандартная версия машины тоже не будет медленной - в Европе хэтчбек предлагают с электромотором мощностью 136 или 154 л.с. и максимальным крутящим моментом 315 Нм.

С более мощным мотором авто ускоряется с места до 100 км/ч примерно за 8.0 секунд. Заявленный запас хода в 220 км обеспечивает аккумуляторный блок на 35.5 кВт•ч.

Ранее сообщалось, что Nissan провел презентацию нового Leaf.