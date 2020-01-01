Из полноприводного Suzuki Jimny сделали мини-пикап: Фото

Обновленный внедорожник начал выпускать один предприимчивый новозеландский дилер Suzuki.

Для создания коммерческих грузовичков у внедорожника срезают заднюю часть кузова topgir.com.ua

Японский Suzuki Jimny переделали в компактный пикап, сообщает topgir.

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В Новой Зеландии местный дилер Suzuki наладил выпуск небольших пикапов, используя Suzuki Jimny 2020 года.

Для создания коммерческих грузовичков у внедорожника срезают заднюю часть кузова и на образовавшуюся площадку крепят стальную платформу с откидными невысокими бортиками.

Цена на такой мини-внедорожник в кузове пикап начинается от 23 000 долларов topgir.com.ua

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Грузоподъемность нового пикапа 400 кг. Автомобиль стандартно оснащен 1,5 - литровым двигателем, развивающим мощность 102 лошадиных силы в комбинации с 5 - ступенчатой механической коробкой передач.

Цена на такой мини-внедорожник в кузове пикап начинается от 23 000 долларов. Автомобиль предлагается в базовой комплектации со стальными колесами, галогеновыми фарами и кондиционером.

E внедорожника срезают заднюю часть кузова крепят стальную платформу с откидными невысокими бортиками topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что сколько Suzuki Jimny нужно, чтобы победить Гелендваген в перетягивании каната.