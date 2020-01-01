Авто получит изменения как внешнего вида, так и внутренних характеристик.

В компании BMW рассказали о старте производства нового BMW 6 серии GT. В июле на родном заводе компании в городе Дингольфинг запускают новую партию автомобилей. Об этом сообщает Авто Консалтинг в Facebook.

В Германии стартует выпуск обновленной BMW 6 Gran Turismo скриншот

Читай также: В Украине прошла презентация Mercedes-Benz GLE Coupé

В Украине уже сейчас доступны к заказу авто, цена на сайте дилеров стартует от 2 млн грн.

Автомобиль представительского класса имеет черты спортивных собратьев. Из новенького в машине - переделанные передняя и задняя части кузова, увеличенная радиаторная решетка и уменьшенные фары. Также авто имеет новые адаптивные фары с матричной технологией, но можно заказать комплектацию с оптикой BMW Laserlight. Новинка теперь получила трапецевидные патрубки для всех выпускаемых в дальнейшем моделей.

В Германии стартует выпуск обновленной BMW 6 Gran Turismo скриншот

Читай также: В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020

В базовой комплектации автомобиль имеет 8 ступенчатую АКП Steptronic. В машине также предусмотрены усовершенствованные навигационные системы и системы помощи водителю.

Покупатель может выбрать для себя и диаметр дисков машины. В базовой комплектации идут 18-ти дюймовые, но могут быть доступны к заказу 19-т и 20-ти дюймовые легкосплавные диски.

В Германии стартует выпуск обновленной BMW 6 Gran Turismo скриншот

Двигатели могут быть как бензиновыми, так и дизельными с электрической силовой установкой.

Кроме этого, авто получило пневмоподвеску и более эффективную систему рулевого управления.

Ранее мы сообщали на чем ездит Светлана Лобода.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram