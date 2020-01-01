Переключиться на мобильную версию

В Mercedes представили новинку Е-класса AMG 63 S

Комментариев: 0
Изменившийся седан получил более спортивный дизайн.
В Mercedes представили новинку Е-класса AMG 63 S
В Mercedes представили новинку Е-класса AMG 63 S
facebook/Mercedes.CZ

Mercedes представили седан и универсал AMG E 63 S. Во внешнем виде изменился вид светодиодных фар, получил рестайлинг бампер новинок. Другими стали радиаторная решетка Panamericana и капот.

Читай также: “Летучий голландец“: Donkervoort представили первый спортивный автомобиль 2G

Двигатель у новинки остается прежним - 4л турбо, мощностью 630 лошадиных сил. Коробка передач у авто девяти ступенчатая AMG Speedshift. Седан разгоняется до 100 км за 3,3 секунды, а универсал – за 3,4 секунды.

Первые зрители в YouTube прохладно приняли новинку.

Самый скучный “апгрейд“, - написали поклонники бренда.

Ранее мы сообщали, что в Opel презентовали обновленный дизайн передней части авто на примере Mokka-e. Теперь все последующие модели будут иметь такой внешний вид. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Mersedes, AMG, новинка, 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь