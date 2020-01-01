В Mercedes представили новинку Е-класса AMG 63 S

Изменившийся седан получил более спортивный дизайн.

Mercedes представили седан и универсал AMG E 63 S. Во внешнем виде изменился вид светодиодных фар, получил рестайлинг бампер новинок. Другими стали радиаторная решетка Panamericana и капот.

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Двигатель у новинки остается прежним - 4л турбо, мощностью 630 лошадиных сил. Коробка передач у авто девяти ступенчатая AMG Speedshift. Седан разгоняется до 100 км за 3,3 секунды, а универсал – за 3,4 секунды.

Первые зрители в YouTube прохладно приняли новинку.

Самый скучный “апгрейд“, - написали поклонники бренда.

Ранее мы сообщали, что в Opel презентовали обновленный дизайн передней части авто на примере Mokka-e. Теперь все последующие модели будут иметь такой внешний вид.

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