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Kia представила седан K5 для рынка Северной Америки

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Автомобиль имеет некоторые отличия с версией для Кореи, которая вышла в конце минувшего года.
Kia представила седан K5 для рынка Северной Америки
Kia представила седан K5 для рынка Северной Америки
Скриншот

Новый седан Kia K5, который создали специально для рынка Северной Америки, презентовали в YouTube.

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Машина получила новую для своего модельного ряда платформу N3, которую ранее использовали в Sonata.

В отличие от корейского варианта, американская версия K5 имет некоторые отличительные черты.

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Производство американскойверсии стартовало на заводе компании в штате Джорджия. Базовая версия будет доступна уже этим летом, K5 GT ожидается осенью, а полноприводные модели ближе к концу года.

Ранее мы сообщали, что в Audi презентовали новенький Q5. 

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Теги: Kia, новинка, седан, северная Америка
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