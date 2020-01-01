Kia представила седан K5 для рынка Северной Америки
Автомобиль имеет некоторые отличия с версией для Кореи, которая вышла в конце минувшего года.
Новый седан Kia K5, который создали специально для рынка Северной Америки, презентовали в YouTube.
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Машина получила новую для своего модельного ряда платформу N3, которую ранее использовали в Sonata.
В отличие от корейского варианта, американская версия K5 имет некоторые отличительные черты.
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Производство американскойверсии стартовало на заводе компании в штате Джорджия. Базовая версия будет доступна уже этим летом, K5 GT ожидается осенью, а полноприводные модели ближе к концу года.
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