Кроссовер Hyundai Venue получит гибридную коробку передач iMT
Бюджетный кроссовер корейского производства Hyundai Venue, который появился на рынке годом ранее, получит интересную опцию в виде коробки передач, сочетающей функции автомата и механики.
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В Hyundai решили создать новую функцию в авто - Intelligent Manual Transmission (iMT), которая позволит переключать передачи вручную при этом не выжимая педаль сцепления. В машине оборудована электронная педаль, которая обрывает связь между двигателем и трансмиссией в момент отпускания педали газа.
Специальный датчик будет подавать команду, что в нужный момент позволит активизировать работу сцепления.
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Такая трансмиссия облегчит перемещение в условиях городских пробок и позволит насладиться процессом вождения.
Выбрать “умную“ коробку передач можно будет в дополнение к базовой комплектации авто. К продаже авто будут доступны в конце июля.
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