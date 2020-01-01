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Кроссовер Hyundai Venue получит гибридную коробку передач iMT

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Новшество сочетает в себе функционал сразу двух коробок передач с некоторыми нюансами.
Кроссовер Hyundai Venue получит гибридную коробку передач iMT
Кроссовер Hyundai Venue получит гибридную коробку передач iMT
Скриншот

Бюджетный кроссовер корейского производства Hyundai Venue, который появился на рынке годом ранее, получит интересную опцию в виде коробки передач, сочетающей функции автомата и механики.

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В Hyundai решили создать новую функцию в авто - Intelligent Manual Transmission (iMT), которая позволит переключать передачи вручную при этом не выжимая педаль сцепления. В машине оборудована электронная педаль, которая обрывает связь между двигателем и трансмиссией в момент отпускания педали газа.

Скриншот

Специальный датчик будет подавать команду, что в нужный момент позволит активизировать работу сцепления.

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Такая трансмиссия облегчит перемещение в условиях городских пробок и позволит насладиться процессом вождения.

Выбрать “умную“ коробку передач можно будет в дополнение к базовой комплектации авто. К продаже авто будут доступны в конце июля.

Ранее мы сообщали, что в Kia представили новинку для североамериканского рынка. 

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Теги: коробка передач, новинка, Hyundai
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