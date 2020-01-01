Кроссовер Hyundai Venue получит гибридную коробку передач iMT

Новшество сочетает в себе функционал сразу двух коробок передач с некоторыми нюансами.

Бюджетный кроссовер корейского производства Hyundai Venue, который появился на рынке годом ранее, получит интересную опцию в виде коробки передач, сочетающей функции автомата и механики.

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В Hyundai решили создать новую функцию в авто - Intelligent Manual Transmission (iMT), которая позволит переключать передачи вручную при этом не выжимая педаль сцепления. В машине оборудована электронная педаль, которая обрывает связь между двигателем и трансмиссией в момент отпускания педали газа.

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Специальный датчик будет подавать команду, что в нужный момент позволит активизировать работу сцепления.

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Такая трансмиссия облегчит перемещение в условиях городских пробок и позволит насладиться процессом вождения.

Выбрать “умную“ коробку передач можно будет в дополнение к базовой комплектации авто. К продаже авто будут доступны в конце июля.

Ранее мы сообщали, что в Kia представили новинку для североамериканского рынка.